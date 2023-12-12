1 Şurada Paylaş!









ŞOK aktüel ürünlerindeki yılbaşı fırsatları gündeme geldi. Birçok kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 13 -19 Aralık kataloğu ile haftanın fırsatları...