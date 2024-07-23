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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel kataloğu 24 Temmuz 2024: ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? ŞOK aktüel ile indirimli ürünler listesi

        ŞOK aktüel kataloğu 24 Temmuz 2024: ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var?

        ŞOK, 24 Temmuz 2024 aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra beyaz eşya, mobilya, küçük ev aletleri ve mutfak gereçleri var. İşte, ŞOK 24 Temmuz aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 12:32 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:32
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        1

        ŞOK 24-30 Temmuz aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta yemek seti, filtre kahve makinesi, nevresim seti, ranza, çok amaçlı konsol dolap, karyola, televizyon, telefon ve buzdolabı gibi yüzlerce ürün satışa çıkıyor. İşte, ŞOK aktüel 24 Temmuz 2024...

        2

        Kütahya Porselen Çukur Tabak 69,95 TL

        Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL

        Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL

        Sinbo Tam Otomatik Espresso Makinesi 2.999 TL

        Kahve & Süt Köpürtücü 119 TL

        80'li Tchibo Kahve Filtre Kağıdı 54,95 TL

        250 gram Tchibo Edischo Filtre Kahve 79,90 TL

        3

        2'li Ranforce Yastık Kılıfı 99,95 TL

        Tek Kanat Sineklik 49,95 TL

        Klimalı Yastık 179 TL

        Çok Amaçlı Büyük Boy Çanta 149 TL

        Çok Amaçlı Küçük Boy Çanta 109 TL

        Kadın İp Askılı Dantelli Pijama Takımı 249 TL

        Kadın PijamaTakımı 249 TL

        Kadın Simli / Metalik Tek Bant Terlik 65 TL

        Kadın Terlik 75 TL

        Kadın / Erkek Çift Toka Terlik 75 TL

        Çocuk Aksesuarlı Sandalet 89,95 TL

        Çocuk Çift Toka Terlik 75 TL

        Erkek Kapalı Terlik / Sandalet 99,95 TL

        Polaris Kadın Ayakkabı 379 TL

        Slazenger Erkek Terlik 175 TL

        Balkon Tipi Çamaşır Kurutmalık 249 TL

        Home Plus Kurutmalık 319 TL

        4

        Garaj Home Yaren Yavrulu 3 Kapaklı Genç Odası Takımı - 11.499 TL

        Garaj Home Yaren 4 Kapaklı Genç Odası Takımı - 12.499 TL

        Garaj Home Çok Amaçlı Konsol Beyaz - 2.699 TL

        Garaj Home Sedef Yaylı Yatak - 1.899 TL

        Garaj Home Nefes Ranza - Beyaz - 4.999 TL

        5

        Simfer 127 Ekran 50" Webos 4k Uhd Smart Televizyon - 11.599 TL

        Wanbo Mini Pro Projeksiyon Cihazı - 3.899 TL

        Awox Rosso Ss500 Sıcak-Soğuk Su Sebili - 3.649 TL

        Braun Buz Kırıcı Blender Beyaz - 3.399 TL

        Fakir Massfit Vücut Analiz Baskülü Beyaz - 609 TL

        Simfer Sr 2513 Mini Buzdolabı - 6.999 TL

        6

        Alpina Ankastre set, ocak ve davlumbaz 5.799 TL

        Sinbo elektrikli süpürge 1.899 TL

        Saksı çeşitleri 9 - 59 TL

        7

        Airfryer 2.999 TL

        Dyson dikey süpürge 27.899 TL

        TCL Ultra HD 127 ekran 17.999 TL

        8
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