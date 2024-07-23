ŞOK aktüel kataloğu 24 Temmuz 2024: ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var?
ŞOK, 24 Temmuz 2024 aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra beyaz eşya, mobilya, küçük ev aletleri ve mutfak gereçleri var. İşte, ŞOK 24 Temmuz aktüel kataloğu...
ŞOK 24-30 Temmuz aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta yemek seti, filtre kahve makinesi, nevresim seti, ranza, çok amaçlı konsol dolap, karyola, televizyon, telefon ve buzdolabı gibi yüzlerce ürün satışa çıkıyor. İşte, ŞOK aktüel 24 Temmuz 2024...
Kütahya Porselen Çukur Tabak 69,95 TL
Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL
Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL
Sinbo Tam Otomatik Espresso Makinesi 2.999 TL
Kahve & Süt Köpürtücü 119 TL
80'li Tchibo Kahve Filtre Kağıdı 54,95 TL
250 gram Tchibo Edischo Filtre Kahve 79,90 TL
2'li Ranforce Yastık Kılıfı 99,95 TL
Tek Kanat Sineklik 49,95 TL
Klimalı Yastık 179 TL
Çok Amaçlı Büyük Boy Çanta 149 TL
Çok Amaçlı Küçük Boy Çanta 109 TL
Kadın İp Askılı Dantelli Pijama Takımı 249 TL
Kadın PijamaTakımı 249 TL
Kadın Simli / Metalik Tek Bant Terlik 65 TL
Kadın Terlik 75 TL
Kadın / Erkek Çift Toka Terlik 75 TL
Çocuk Aksesuarlı Sandalet 89,95 TL
Çocuk Çift Toka Terlik 75 TL
Erkek Kapalı Terlik / Sandalet 99,95 TL
Polaris Kadın Ayakkabı 379 TL
Slazenger Erkek Terlik 175 TL
Balkon Tipi Çamaşır Kurutmalık 249 TL
Home Plus Kurutmalık 319 TL
Garaj Home Yaren Yavrulu 3 Kapaklı Genç Odası Takımı - 11.499 TL
Garaj Home Yaren 4 Kapaklı Genç Odası Takımı - 12.499 TL
Garaj Home Çok Amaçlı Konsol Beyaz - 2.699 TL
Garaj Home Sedef Yaylı Yatak - 1.899 TL
Garaj Home Nefes Ranza - Beyaz - 4.999 TL
Simfer 127 Ekran 50" Webos 4k Uhd Smart Televizyon - 11.599 TL
Wanbo Mini Pro Projeksiyon Cihazı - 3.899 TL
Awox Rosso Ss500 Sıcak-Soğuk Su Sebili - 3.649 TL
Braun Buz Kırıcı Blender Beyaz - 3.399 TL
Fakir Massfit Vücut Analiz Baskülü Beyaz - 609 TL
Simfer Sr 2513 Mini Buzdolabı - 6.999 TL
Alpina Ankastre set, ocak ve davlumbaz 5.799 TL
Sinbo elektrikli süpürge 1.899 TL
Saksı çeşitleri 9 - 59 TL
Airfryer 2.999 TL
Dyson dikey süpürge 27.899 TL
TCL Ultra HD 127 ekran 17.999 TL