ŞOK 11-14 Kasım 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünleri belli oldu!
ŞOK 11-14 Kasım 2023 aktüel katalog ürünleri paylaşıldı. ŞOK marketlerde kasım ayına özel indirimler belli oldu. ŞOK'ta bu hafta Cumartesi günü; televizyondan elektrikli süpürgeye, oyuncaktan beyaz eşyaya kadar birçok farklı ve sınırlı sayıda ürün müşterisiyle buluşacak. İşte ŞOK 11-14 Kasım 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi...
ŞOK aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerin beğenisine sunuldu. ŞOK marketlerde bu hafta yine birbirinden farklı sınırlı sayıda ürünler alıcısıyla buluşacak. İşte, 8-11 Kasım 2023 ŞOK indirimli ürünler kataloğu...
ŞOK 8-11 KASIM 2023 AKTÜEL KATALOĞU
Fenoti 42 Full HD Android Smart Led TV - 5.699 TL
HDMI Kablo - 30,95 TL
Fakir Mia Baskül - 339 TL
Çift Kişilik Fitilli Battaniye - 399 TL
Şut ve Gol - 149 TL
Dedektif - 179 TL
Hamburger Seti - 69,95 TL
Matematik İşlem - 149 TL
Altus AL43 UHD 9823 4K Ultra HD 43 109 Ekran Smart Led TV - 9.499 TL
Fujiplus Elia18000 BTU Inverter Klima - 19.999 TL
Altus AL6103L 6KG Çamaşır Makinesi - 7.599 TL
Altus AL 345 B Çift Kapılı Buzdolabı - 12.699 TL
Altus AL 10123 D 1200 Devir 10 kg Çamaşır Makinesi - 11.899 TL
Ofis Bazaar Fonksiyonel Bebek Beşiği Beyaz - 1.849 TL
Ofis Bazaar Yum Masa+Yum Sandalye 2 Adet - 1.099 TL
Ofis Bazaar Oyuncak Dolabı - 739 TL
Ofis Bazaar Yum Konsol - 1.099 TL
Ofis Bazaar Doly Mini Dolap - 1.349 TL
Ofis Bazaar 3 Katlı Modern Ayakkabılık - 1.099 TL