ŞOK aktüel ürünler kataloğu 18-24 Haziran 2025: Crocs terlikler geliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu haftaki indirimler belli oldu. Okullar kapanmasına kısa süre kala öğrencilere karne hediyesi almak isteyenler için çocuk şortlu takım, şapka, puzzle, oyuncu kulaklık indirimde olacak. Vans ayakkabılar ve Crocs terlikler 18-24 Haziran ŞOK marketler indiriminde yer alacak. Ücretsiz kargo teslimatı ile çocuk sandalet 1.299 TL, retro desenli terlik 1.599 TL'den işlem görecek. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinin tamamı
Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler indirimleri yayınlandı. 18 Haziran ŞOK aktüel ürünlerde Lisanslı Şapka 149 TL, 2'li Lisanslı Çocuk Çorap 75 TL, 5'li Figür Seti 499 TL, Lisanslı Kumbara 29,95 TL, Lisanslı 4in1 Puzzle 100 TL’den satışta olacak. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler indirim listesi 18-24 Haziran 2025
18-24 HAZİRAN 2025 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Lisanslı Şapka 149 TL,
2'li Lisanslı Çocuk Çorap 75 TL,
5'li Figür Seti 499 TL,
Lisanslı Kumbara 29,95 TL,
Lisanslı 4in1 Puzzle 100 TL,
Lisanslı Kapaklı Oyuncak Kutusu 179 TL,
Çocuk Çift Toka Terlik 100 TL,
Köpek Balığı Figürlü Çocuk Terlik 139 TL,
Figürlü Çocuk Terlik / Sandalet 139 TL,
6'lı Terlik Aksesuarı 29,95 TL,