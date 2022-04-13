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ŞOK AYRILIK! 12 Nisan Survivor SMS sonuçları: Survivor'dan kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti?

Survivor eleme heyecanı her hafta olduğu gibi bu hafta da ada konseyinde SMS sonuçlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Peki, Survivor'dan hangi yarışmacı elendi? 4 eleme adayı; Parviz, Barış Murat, Ayşe ve Gizem'den Survivor'da adaya kim veda etti? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte 12 Nisan Salı günü elenen yarışmacı...

  • 01
    ŞOK AYRILIK! 12 Nisan Survivor SMS sonuçları: Survivor'dan kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti?

    Survivor 2022 All Star'da birleşme partisinin ardından açıklanan yeni dönem kararlarına göre bundan sonra eleme adayı olarak seçilecek tüm isimler için bir dokunulmazlık oyunu oynanacağı açıklanmıştı. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununun da oynanmasıyla birlikte sıra bu hafta adaya veda edecek ismin belirlenmesine geldi.  Son eleme adayı Ayşe oldu. Böyellikle Survivor eleme potasına Parviz, Barış Murat, Ayşe ve Gizem girdi. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu? İşte merak edilen sorunun cevabı...

     
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    ŞOK AYRILIK! 12 Nisan Survivor SMS sonuçları: Survivor'dan kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti?

    SUVIVOR'DA KİM ELENDİ?

    Survivor'da 12 Nisan Salı akşamı ekrana gelen bölümde SMS oylarının açıklanması sonucu adaya Gizem veda etti.
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    ŞOK AYRILIK! 12 Nisan Survivor SMS sonuçları: Survivor'dan kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti?

    SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Survivor'da 11 Nisan Pazartesi akşamı oynanan son dokunulmazlık oyunuyla birlikte Survivor'da eleme adayı çıkaracak son takım da netleşti. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununda kadınlar turunu Gönüllüler takımı kazanırken, Erkek turunu ise 8-1'lik skor ile Ünlüler takımı kazandı. 4. dokunulmazlık oyununun kazananı Best Of'un (En iyiler) sonucunda belli oldu. Dokunulmazlık oyununun kazananı Ünlüler takımı oldu.
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    ŞOK AYRILIK! 12 Nisan Survivor SMS sonuçları: Survivor'dan kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti?

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI

    Survivor'da 11 Nisan Pazartesi akşamı 4. eleme adayı olarak Ayşe  seçildi.

    Survivor 3. eleme adayı Ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Parviz olmuştu.

    Survivor'da oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım da Gönüllüler takımı olmuştu. Haftanın 2. eleme adayı ise ünlüler takımı yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Gizem Memiç'i aday gösterdi.

    Survivor'da Ünlüler takımından yokluk adasına giden ilk isim Barış Murat Yağcı olmuştu. 

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