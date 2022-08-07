Son dakika haberi... Akaryakıt fiyatlarında yapılan indirim ve zam haberleri sonrasında araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Brent petroldeki düşüş Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarında indirimi beraberinde getirdi. Son olarak 6 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 TL ve benzine 2 TL'nin üzerindebüyük bir indirim yapıldı. İşte LPG, benzin ve motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir satış fiyatları...