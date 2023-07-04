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ŞOK 5 Temmuz kataloğu yayımlandı! Bu hafta ŞOK market aktüel ürünleri neler?

ŞOK 5 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK'da bu hafta salı günü birbirinden farklı ve kampanyalı indirimli ürünler satışa sunulacak. ŞOK 5-11 Temmuz kataloğunda; makyaj temizleme suyu, pasta tabağı, buzdolabı, vantilatör, retro kahve makinesi ve pek çok indirimli ürün müşterileriyle buluşacak. İşte bu haftaki ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...

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  • ŞOK katalog bu hafta: 5-11 Temmuz 2023 ŞOK market indirimli aktüel ürünler listesi

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu müşterileriyle buluştu. Her hafta salı ve cumartesi sınırlı sayıdaki yeni fırsat ürünlerini satışa çıkaran ŞOK marketin 5-11 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak ürünleri belli oldu. Alışverişseverler için ŞOK aktüel indirimli ürünleri haberimizde derledik. İşte, ŞOK 5 Temmuz 2023 aktüel kataloğu...

    5 TEMMUZ 2023 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Mis Dilimli Tam Yağlı Tost Peyniri 69 TL

    Mis Üçgen Peynir 15,50 TL

    Lezzetlim Dana Kavurma 59,50 TL

    Carte D’or Selection 73,90 TL

    Lezzetlim Katkısız Dana Sucuk 89,90 TL
  • ŞOK katalog bu hafta: 5-11 Temmuz 2023 ŞOK market indirimli aktüel ürünler listesi

    Bebeland Bebek Bezi Aylık Fırsat Paketi 192 TL

    Derby Tıraş Bıçağı 3 Bıçaklı 59,90 TL

    Garnier Makyaj Temizleme Suyu 44,90 TL

    Garnier Saf Temiz Yüz Yıkama Jeli 37,90 TL

    Tangle Saç Fırçası 24,90 TL

    Bingo Soft Konsantre Sensitive Yumuşatıcı 49,50 TL
  • ŞOK katalog bu hafta: 5-11 Temmuz 2023 ŞOK market indirimli aktüel ürünler listesi

    Lav Marine Su Bardağı 3’lü 49,95 TL

    Marine Kase 34,95 TL

    Marine Pasta Tabağı 39,95 TL

    Lav Marine Meşrubat Bardağı 19,95

    Naturel Hasır Sepet Büyük Boy 159 TL

    Naturel Hasır 2’li Amerikan Servis 69,95 TL

    Fonksiyonel Batarya Ucu 34,95 TL
  • ŞOK katalog bu hafta: 5-11 Temmuz 2023 ŞOK market indirimli aktüel ürünler listesi

    Koza Halı Dokuma Kilim 279 TL

    Homelle Pike Yatak Örtüsü 179 TL

    Makarna Paspas Takımı 2’li 149 TL

    Kadın Şortlu Takım 139 TL

    Kadın Terlik/Sandalet 89,95 TL
  • ŞOK katalog bu hafta: 5-11 Temmuz 2023 ŞOK market indirimli aktüel ürünler listesi

    Vestel Retro Bordo Filtre Kahve Makinesi 1249 TL

    Vestel Retro Bordo Ekmek Kızartma Makinesi 649 TL

    Awox Fritopro Fritöz 1389 TL

    SAMSUNG RT50K6000WW ÇİFT KAPILI NO-FROST BUZDOLABI 17389 TL

    King Etezyen Vantilatör 619 TL
  • ŞOK katalog bu hafta: 5-11 Temmuz 2023 ŞOK market indirimli aktüel ürünler listesi

    2 Kapaklı Sürgülü Gardırop Beyaz 2999 TL

    Sahra Kitaplık Beyaz 1299 TL

    Leona 2 Çekmeceli Komodin Beyaz 549 TL

    Agora 4 Çekmeceli Şifonyer - Beyaz 1099 TL

    Polki TV Sehpası Atlantik Çam Beyaz 1199 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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