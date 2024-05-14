ŞOK mesai saatleri 2024: ŞOK saat kaça kadar açık, hafta sonu kaça kadar çalışıyor?
Türkiye'de yüzlerce şubesi olan ŞOK zincir marketlerinin çalışma saatleri merak ediliyor. Vatandaşlar alışverişlerini yapmak için mesai saatlerini araştırırken; ŞOK bir market zinciri olduğu için tüm şubelerinde aynı çalışma politikasını uyguluyor. Peki, ŞOK kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte, 2024 ŞOK çalışma saatleri...
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan ŞOK'un çalışma saatleri gündeme geldi. Marketten alışveriş yapan vatandaşlar, günlük programlarını ayarlamak için marketin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, ŞOK saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? ŞOK hafta sonu ve resmi tatillerde açık mı? İşte, 2024 ŞOK mesai saatleri...
2024 ŞOK MESAİ SAATLERİ: ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR HİZMET VERİYOR?
ŞOK marketler sabah 09.00 ile akşam 21.00 arası hizmet veriyor. Standart bir çalışma politikası uygulayan şirketin çalışma saati değişmiyor ve tüm şubelerde aynı saat politikası uygulanıyor.
ŞOK HAFTA SONU VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?
ŞOK, hafta sonu veya resmi tatil fark etmeksizin kesintisiz hizmet veriyor. Resmi bir tedbir kararı olmadığı sürece ŞOK saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında açık.