Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan ŞOK'un çalışma saatleri gündeme geldi. Marketten alışveriş yapan vatandaşlar, günlük programlarını ayarlamak için marketin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, ŞOK saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? ŞOK hafta sonu ve resmi tatillerde açık mı? İşte, 2024 ŞOK mesai saatleri...