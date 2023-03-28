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ŞOK'ta Ramazan fırsatları! İşte ŞOK aktüel 29 Mart - 4 Nisan indirimleri

ŞOK aktüel kataloğu 29 Mart - 4 Nisan indirimleri ile gündeme geldi. ŞOK marketlerde Ramazan ayına özel indirimler dikkat çekti. ŞOK'ta bu hafta; gıda ürünlerinden, kozmetik malzemelere, küçük ev eşyalarından, mobilya takımlarına, teknolojik aletlerden, dekorasyon ürünlerine birçok ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte ŞOK 29 Mart - 4 Nisan aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

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  • ŞOK'ta Ramazan fırsatları! ŞOK aktüel ürünler 29 Mart - 4 Nisan 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında!

    ŞOK aktüel ürünler ve fiyat listesine ilişkin araştırmalar yeni katalog ile hız kazandı. Alışveriş takipçileri Ramazan ayı ve haftanın fırsatları ile ŞOK aktüelde yer alan yeni indirimleri merak ediyor. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 29 Mart - 4 Nisan kataloğu ile haftanın fırsatları...
  • ŞOK'ta Ramazan fırsatları! ŞOK aktüel ürünler 29 Mart - 4 Nisan 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında!

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ

    Hızlı Emilen Bakım Kremi 39,90 TL

    Yüz Temizleme Köpüğü 39,50 TL

    Sivilce Temizleyici Jel 39,90 TL

    Bulaşık Makinesi Tableti 153,95 TL

    Yüzey temizleyici 29,90 TL

    Kireç Önleyici 39,95 TL
  • ŞOK'ta Ramazan fırsatları! ŞOK aktüel ürünler 29 Mart - 4 Nisan 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında!

    Aydınlatma Seti 449,90 TL

    Renkli top led ışık 139,90 TL

    Dış Mekan Kapı Önü Aydınlatma 69,95 TL

    Bahçe Hortumu 119,90 TL

    Çatal Çekiç 44,95 TL

    Saplı Keser 44,95 TL
  • ŞOK'ta Ramazan fırsatları! ŞOK aktüel ürünler 29 Mart - 4 Nisan 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında!

    Kaktüs saksı 14,95 TL

    Prizma saksı 19,95 TL

    Kemer balkon saksı 29,95 TL
  • ŞOK'ta Ramazan fırsatları! ŞOK aktüel ürünler 29 Mart - 4 Nisan 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında!

    Kuru fasülye 33,95 TL

    Nohut 29,95 TL

    Kırmızı mercimek 54,95 TL
  • ŞOK'ta Ramazan fırsatları! ŞOK aktüel ürünler 29 Mart - 4 Nisan 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında!

    Sıvı sabun 13,95 TL

    Ağız bakım suyu 26,50 TL

    Yüzey temizleyici 29,90 TL

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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