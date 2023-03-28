ŞOK aktüel ürünler ve fiyat listesine ilişkin araştırmalar yeni katalog ile hız kazandı. Alışveriş takipçileri Ramazan ayı ve haftanın fırsatları ile ŞOK aktüelde yer alan yeni indirimleri merak ediyor. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 29 Mart - 4 Nisan kataloğu ile haftanın fırsatları...