Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor'u 2-1 yenerken takımının beraberlik golünü atan Roberto Soldado açıklamalarda bulundu. İspanyol futbolcu, "Bu akşam alacağımız 3 puanın ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Acı çektiğimiz bir ilk yarıydı, hiç iyi hissetmedik ve istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Ama bugün en önemlisi kazanmaktı, nasıl olduğu önemli değildi" dedi.
Soldado, hiçbir maçı kolay kazanmayacaklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Takımımızın nasıl olduğunu herkes biliyor ve bu biraz da gerginlik yaratıyor takımın üzerinde. Mücadelemiz üst düzeydi. Zor bir dönemden geçiyoruz. 1 dakika içinde hemen beraberliği bulduk ve rakip kaleye daha yakın oynamaya başladık."
"STRES OLDUĞU HİSSEDİLİYOR"
"Takımın üzerinde stres olduğu hissediliyor. Kendimizi iyi hissetmediğimiz bir karşılaşmaydı. Bu sezon öyle maçlar yaşadık ki, istediğimizi yaptığımızı düşündük, kazanacağımıza inandık ama o maçlardan istediğimizi alamadık. Bu akşam tersi oldu. Hiçbir maçı kolay kazanmayacağız, bu bizim için net. Acı çekeceğiz, her maçta bu böyle olacak. Biz mücadeleye, her maçta %100 ile sahada olmaya hazırız."
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