Fenerbahçe, Başakşehir'e 2-1 mağlup olurken takımının tek golünü atan Roberto Soldado açıklamalarda bulundu. İspanyol futbolcu, "Her hafta benzer durumu yaşıyoruz. Alt sıralardan uzaklaşmıyoruz. Umarım haftaya sahamızda kazanırız. İkinci yarıda çok pozisyona girdik ama atamıyoruz. Bu nedenle maçı kaybettik. 90 dakika boyunca aynı şekilde istikrarlı oynayamıyoruz. İlk yarı ligin lideri iyi oynadı. Ancak ikinci yarı biz çok iyiydik. Bir maç 45 dakika, bir maç 60 dakika iyiyiz. Bunu 90 dakika yapsaydık, ligde iyi durumda olurduk. Bu yüzden acı çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Soldado, "Artık Sivasspor maçını kazanmak istiyoruz. Bizim için şimdi en önemli maç o" diyerek sözlerini noktaladı.