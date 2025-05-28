Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK İstanbul'un fethi kapsamında 29 Mayıs'ta bir uçuş gösterisi düzenleyecek. SOLOTÜRK, 27 Mayıs'ta iki prova uçuşu yaptı. Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (Flare) atıldığı prova, izleyenler tarafından merakla takip edildi. Peki, SOLOTÜRK 29 Mayıs gösterisi saat kaçta ve nerede? İşte, detaylar...