SOLOTÜRK 29 Mayıs İstanbul'un fethi uçuş gösterisi saat kaçta ve nerede?
SOLOTÜRK İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü için bir gösteri uçuşu düzenleyecek. 27 Mayıs'ta prova uçuşu yapan SOLOTÜRK, F-16 savaş uçağıyla yaptığı akrobasi hareketleriyle gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu. Peki, SOLOTÜRK 29 Mayıs gösterisi nerede ve ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...
Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK İstanbul'un fethi kapsamında 29 Mayıs'ta bir uçuş gösterisi düzenleyecek. SOLOTÜRK, 27 Mayıs'ta iki prova uçuşu yaptı. Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (Flare) atıldığı prova, izleyenler tarafından merakla takip edildi. Peki, SOLOTÜRK 29 Mayıs gösterisi saat kaçta ve nerede? İşte, detaylar...
SOLOTÜRK 29 MAYIS GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
SOLOTÜRK, İstanbul'u fethi etkinlikleri kapsamında 29 Mayıs Perşembe 2025 tarihinde saat 19.00'da Yenikapı Meydanı'nda gösteri yapacak.
"TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR"
İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, SOLOTÜRK'ün, İstanbul'un fethi etkinlikleri kapsamında bugün saat 15.00'te çevre tanıma, saat 19.00'da da prova uçuşu yapacağı bildirildi.
Paylaşımda, "29 Mayıs 2025 Perşembe saat 19.00'da ise gösteri uçuşu gerçekleştirecektir. Yenikapı Meydanı'nda gerçekleşecek olan etkinliği vatandaşlarımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.