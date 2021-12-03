Son bir yılda teknoloji ürünlerinin fiyatları nasıl değişti?

Türkiye’nin merakla beklediği kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkan tüketici fiyatlarındaki (TÜFE) artışın aylık yüzde 3.51, yıllık ise yüzde 21.31 olarak kayıtlara geçtiği duyuruldu.

Enflasyon sepetinde yer alan teknoloji ürünlerine baktığımızda ise yıllık bazda fiyat artışlarında yüzde 94’ü geçen oranlar görüldü.

Türkiye’de geçen yılın kasım ayında ortalama 3 bin 638 TL olan televizyon fiyatı, bu yılın kasım ayında 7 bin 77 TL’ye; 4 bin 97 TL olan oyun konsolu fiyatları 6 bin 215 TL’ye ve 8 bin 141 TL olan bilgisayar fiyatı 9 bin 410 TL’ye kadar yükseldi.

GİRİŞ SEVİYESİ BİLE 4 BİN TL'LERİ AŞTI

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre artan dolar kuru nedeniyle piyasadaki giriş seviyesi telefonlar bile artık yüzde 50’lik ÖTV oranına tabi olurken; verilere göre Türkiye’deki ortalama cep telefonu fiyatları 3 bin 846 TL’den 4 bin 262 TL’ye çıktı.

Yüz yüze eğitimin başlaması ile fiyat artış trendi kısmen terse dönen tablet bilgisayarlarda ise ortalama fiyatlar 1700 TL seviyesinde oluştu.

Enflasyon sepetinde yer alan bu teknoloji ürünlerindeki yıllık fiyat artışlarında televizyon yüzde 94.5 ile birinci sırada yer alırken, televizyonu 51.7 ile oyun konsolu izledi.

TEKNOLOJİ ÜRÜN FİYATLARINDA AYLIK VE YILLIK DEĞİŞİMLER

Kasım 2020 Ekim 2021 Kasım 2021 Aylık Değişim Yıllık Değişim Yıllık Fark (TL) Televizyon 3638 6605 7077 7,1% 94,5% 3439 Oyun Konsolu 4097 5776 6215 7,6% 51,7% 2118 Bilgisayar 8141 8860 9410 6,2% 15,6% 1269 Telefon 3846 4190 4262 1,7% 10,8% 416 Tablet 1601 1716 1697 -1,1% 6,0% 96

Aylık TÜFE’nin yüzde 3.5 arttığı kasım ayında, televizyon, oyun konsolu ve bilgisayar fiyatlarındaki aylık artış, bu oranı yaklaşık ikiye katladı.

TÜİK’in veritabanında yer alan ortalama fiyatlar dikkate alındığında geçen yıldan bu yana televizyon fiyatları 3 bin 439 TL, konsol fiyatları 2 bin 118 TL, bilgisayar fiyatları 1269 TL, telefon fiyatları 416 TL ve tablet fiyatları ise 96 TL arttı.

Ancak bu ürünleri almak isteyen tüketiciler, özellikle 13 TL’yi aşan dolar kuruna bağlı olarak piyasada çok daha yüksek fiyatlar ve zamlar ile karşılaşıyor. Dolayısıyla TÜİK’in verileri bu anlamda, artan fiyatlar nedeniyle tüketicilerin geçen yıla göre daha alt seviyedeki ürünleri tercih etmek durumunda kaldığını da gösteriyor.