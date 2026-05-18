19 yaşında yürek yakan son!
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki Ozan Baskın hayatını kaybetti, arkasında oturan kişi ise ağır yaralandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı
Giriş: 18 Mayıs 2026 - 12:55
Çanakkale'de yürek yakan kaza, dün gece saatlerinde Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde meydana geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet ile Ozan Baskın'ın (19) kullandığı motosiklet çarpıştı.
İKİ ARKADAŞ YARALANDI
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Baskın ile yanındaki kişi, ambulansla Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedaviye alınan yaralılardan Baskın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
