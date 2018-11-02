İpekyol'un kurucusu Yalçın Ayaydın, Diesel'in Türkiye distribütörlüğünü yürüten Tahsin Özdemir, Columbia Sportswear ve Mustang Jeans gibi markaların Türkiye distribütörlüğünü yapan Kerem Gözalan ve Hotiç'ten Alihan Hotiç'in yanı sıra Abdullah Kiğılı'nın da Yönetim Kurulu'nda bulunduğu online ticaret platformu 1 Varmış 1 Yokmuş (1V1Y) şirketi tasfiye sürecine girdi.

Sözcü'nün haberine göre Türkiye'nin önemli e-ticaret mecralarıdan biri olan 1V1Y'nin yönetiminde ekonomik olarak zor durumda olan ve bazı mağazalarını kapatan Tekin Acar da bulunuyordu.

Şirket kaynaklarından alınan bilgilere göre 1V1Y'nin ortaklarından bir kısmının içinde bulunduğu ekonomik durum markanın tasfiye sürecinde olmasına neden oldu. 1V1Y, 51 milyon TL sermayesi ile Perabayt Bilişim Pazarlama ve Dış Ticaret Anonim şirketine ait.

Kiğılı, Hotiç, Desa, Göz Grup, Asports, Vitrin Grup, İpekyol, Koton, Diesel, Perabayt, Saat&Saat, Tekin Acar, Derimod, Zeki Triko, Ommedya, Inveon, Dilasima Group'un ortaklığındaki 1V1Y.com Ekim 2011'de faaliyetine başlamıştı.

Elektronik ticaret sektöründe geçen yıl da Markafoni faaliyetine son verdiğini açıklamış ancak yeni bir yatırımcıyla daha sonra operasyonuna devam etmişti.

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