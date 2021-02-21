Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı 401,74 liradan cumhuriyet altını ise 2.608,10 liradan işlem görüyor. İşte 21 Şubat çeyrek altın gram altın fiyatları...