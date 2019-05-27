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Son dakika: 23 Haziran'da yarışacak kesin aday listesi açıklandı

HABERTURK.COM

İstanbul İl Seçim Kurulu, 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimde yarışacak kesin aday listesini açıkladı.

son dakika

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair kesin aday listesi ilan edildi. İl seçim kurulunca ilan edilen listede; 4 siyasi parti 17 bağımsız aday bulunuyor. Bu liste üzerinden oy pusulalarının basımına da başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçimlerinde uygulanacak takvim işliyor.



İstanbul İl Seçim Kurulu daha önce ilan edilen takvim uyarınca kesin aday listesini açıkladı. Listede, 4 parti ile 17 bağımsız aday bulunuyor.

Seçimde AK Partili Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, CHP'li Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel yarışacak.

OY PUSULALARI BASILIYOR

Bu isimlerin yer aldığı oy pusulalarının basımına da başlandı. Yine seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtılması da bugün itibariyle start aldı.

SEÇİM TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Seçim takvimden diğer önemli başlıklar şöyle:

29 Mayıs Çarşamba: Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak. Seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanacak.

13 Haziran Perşembe: Seçim propagandası ve yasaklar başlayacak.

16 Haziran Pazar: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

18 Haziran Salı: Kesinleşmiş seçmen kütüklerinde yer alan ölenler ile vatandaşlıktan çıkarılanlara ait bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden, kısıtlı seçmenlere ve 26 Aralık 2018 ila 23 Haziran 2019 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarında bulunan kasıtlı suçtan hükümlülere ait bilgilerin Adalet Bakanlığı'ndan, oy verme günü itibarıyla silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler ve yedek subay öğrencilere ait bilgilerin Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınarak sandık seçmen listelerinde şerh düşülecek.

- Sandık seçmen listeleri sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhinin işlenerek çoğaltılmaya başlanılacak.

19 Haziran Çarşamba: İlçe seçim kurullarınca, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 405 ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlılık kararı kesinleşenlere ilişkin olarak sonradan gelen bilgiler sandık seçmen listelerine "oy kullanamaz şerhi" girilecek. İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanacak. Cumhuriyet Başsavcılıklarından, tutuklular ile tutuklu seçmen listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya tutuklu iken cezaları kesinleşerek hükümlü sıfatını alanların isim listeleri istenecek.

20 Haziran Perşembe: Sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanması bitirilecek. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin seçmen listeleri kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanacak.

21 Haziran Cuma: Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleşen seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi bitirilecek. İlçe merkezi dışında kalan mahallelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek. Görevlilerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak.

22 Haziran Cumartesi: Seçim propagandası sona erecek. (Saat 18.00)

23 Haziran Pazar: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek.

 

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