Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 23 ilde 2.7 milyarlık operasyon: 118 gözaltı kararı!

        2.7 milyarlık operasyon: 118 gözaltı kararı!

        Ankara merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp sahte belgelerle vatandaşları dolandırdığı belirlenen 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına sahte evrak ve sözleşmeler düzenleyerek 23 kişiden yaklaşık 643 milyon lira haksız kazanç sağladıkları, şirketler üzerinden ise 2,7 milyar lirayı aşan para trafiği oluşturdukları tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 10:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        2.7 milyarlık operasyon: 118 gözaltı kararı!

        Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü iş ve işlemlerini kullanarak maddi menfaat temin eden 118 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, bakanlık ya da bağlı kuruluşlarıyla hiçbir ilişkileri olmamasına rağmen kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp, bakanlık antetli sahte evraklar düzenleyerek gerçeğe aykırı sözleşmeler imzalattıkları belirlendi.

        Bu kapsamda şüphelilerin şirketler kurarak, organize şekilde hareket ettikleri, 23 müştekiden 642 milyon 853 bin lira maddi menfaat temin ettikleri ve incelenen MASAK raporlarına göre şirketler üzerinden 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 lira para trafiği oluşturdukları tespit edildi.

        "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Resmi ve özel belgede sahtecilik" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 118 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara merkezli 23 ilde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince devam ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tüyleri ürperten olay

        Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu. (İHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Netanyahu, Sumud Filosu'nu ele geçirecek"
        "Netanyahu, Sumud Filosu'nu ele geçirecek"
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Yerli otomobiller yükselişe geçti