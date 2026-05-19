        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı

        3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı

        İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 08:16 Güncelleme:
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüten şüphelilerin yasa dışı derneklerde ders düzenlediklerini, yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiklerini, örgütle iltisaklı faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde bulunanlara para topladıklarını ve grup içerisinde yapılan örgütsel toplantılarda radikal söylemlerde bulunduklarını tespit etti.

        Ayrıca şüphelilerin örgüte üye kazandırmak amacıyla çalışma yürüttükleri, giderleri karşılamak ve örgütsel propaganda yapmak için de kitap, dergi satışı yaptıkları belirlendi.

        İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 tüfek, 90 mermi, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

        Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Mersin'de silahlı saldırı: 6 ölü
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak"
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        Beraat etti
        Türk bilim insanı başardı! Yeni tedavi yöntemlerine ışık tutacak
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Abdullah Avcı, HT Spor'da değerlendirdi!
