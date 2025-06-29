Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sürücüsünün branda germek için emniyet şeridinde çektiği TIR’a, otomobil çarptı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 04.30 sıralarında Susurluk ilçesi Bandırma kara yolu Ümiteli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Bandırma istikametinden gelen Bekir Kurt (50), kullandığı TIR’ını yağmur başlayınca yükün ıslanmaması için branda germek amacıyla emniyet şeridine çekti. Kurt’un branda çektiği sırada İbrahim İnal’ın (44) kullandığı otomobil, TIR’a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, TIR şoförü Bekir Kurt, otomobil sürücüsü İnal ve yanındaki İbrahim Çetin ve Yılmaz Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Bekir Kurt, İbrahim İnal, İbrahim Çetin ve Yılmaz Aydın’ın cenazeleri Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.