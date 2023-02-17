49 kişinin öldüğü köyde dev kayalar evlerin üzerine düştü!

"KAYALAR YÜZÜNDEN HERKES GİTTİ"

Emine İlgen ise "Kendimi pek anlatamıyorum. O gece ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Deprem olduğunu anlayınca kendimi korumaya çalıştım. Deprem beni balkona ve merdivenlere fırlattı. Çok kaya koptu. Komşularım panik yapıp kayalar yüzünden köyü terk etti. Herkes gitti biz kaldık. Ben de gitmek istedim korktum. Evler göçük altında kaldı. Burada tek ihtiyacımız ocak. Başka ihtiyacımız yok, her şeyimiz karşılandı. Allah razı olsun" diye konuştu.