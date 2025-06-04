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        Haberler Spor Voleybol Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımımız galibiyetle başladı - Voleybol Haberleri

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız galibiyetle başladı

        Dünya Milletler Ligi ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Fransa'yı 3-1 ile geçerek turnuvaya galibiyetle başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 08:17 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:38
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında Fransa'yı 3-1 yendi.

        Çin'in başkenti Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarında milli takım, ikinci maçını 6 Haziran Cuma günü TSİ 14.30'da Tayland'la yapacak.

        Salon: Qujiang Spor Merkezi

        Hakemler: Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)

        Fransa: Ndiaye, Fanguedou, Mayer, Rotar, Depie, Haewegene (Gelin, Respaut, Schalk, Ngolongolo)

        Türkiye: Aslı Kalaç, Alexia Carutasu, Hande Baladın, Deniz Uyanık, Yaprak Erkek, Elif Şahin (Simge Aköz, Derya Cebecioğlu, Dilay Özdemir, Ayçin Akyol)

        Setler: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.

        VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

        Millilerin, organizasyonun ilk haftasındaki maç programı ve kadrosu şöyle:

        4 Haziran Çarşamba:

        Fransa: 1 - Türkiye: 3

        6 Haziran Cuma:

        14.30 Türkiye-Tayland

        7 Haziran Cumartesi:

        10.00 Türkiye-Polonya

        8 Haziran Pazar:

        14.30 Çin-Türkiye

        KADRO

        Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

        Pasör çaprazı: Alexia Carutasu

        Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

        Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

        Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

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