Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.899,14 %1,49
        DOLAR 32,1939 %-0,05
        EURO 34,9862 %0,01
        GRAM ALTIN 2.516,11 %0,23
        FAİZ 41,84 %-0,17
        GÜMÜŞ GRAM 33,26 %0,90
        BITCOIN 70.209,00 %0,99
        GBP/TRY 40,9852 %0,08
        EUR/USD 1,0860 %0,03
        BRENT 83,25 %-0,55
        ÇEYREK ALTIN 4.113,84 %0,23
        Haberler Ekonomi Para Son dakika: ABD Hazine Bakanı Yellen'den Türkiye uyarısı - Para Haberleri

        ABD Hazine Bakanı Yellen'den Türkiye uyarısı

        ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Avrupalı üst düzey bankacılarla gerçekleştirdiği toplantıda Rusya'ya yönelik yaptırımlardan kaçınmak için en riskli ülkelerin Çin, BAE ve Türkiye olduğunu belirtti. Hazine olarak ihlalleri engellemek için çalıştıklarını ifade etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.05.2024 - 17:14 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yellen'den Türkiye uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Almanya'da banka yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu.

        Yellen toplantıda yaptığı konuşmada "Buradaki tüm kurumları yaptırımlara daha yüksek düzeyde uyum sağlamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Banka yöneticilerini uyararak yurt dışı müşteri, şube ve iştiraklerini yüksek riskli bölgelerde yaptırımlara uymaları için denetlemelerini istedi.

        Yaptırımların ihlali (etrafından dolanılması) bakımından en riskli faaliyetlerin Çin, BAE ve Türkiye'de yaşandığını belirten Yellen "Hazine, yaptırım ihlallerini nerede görürse görsün engellemek için çalışıyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
        Cesetsiz cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet
        Cesetsiz cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        Doğum yaptı
        Doğum yaptı
        "Serenay'a bayılıyorum"
        "Serenay'a bayılıyorum"
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?