"ABD ve İran yeniden masaya dönüyor"

ABD basını, İran ile ABD'nin gelecek hafta Norveç'in başkenti Oslo'da bir araya gelerek nükleer müzakerelerini yeniden başlatacağını ifade etti.

Axios'un haberine göre, ikili arasındaki görüşme resmi olarak teyit edilmedi ve henüz herhangi bir tarih de tayin edilmedi.

Görüşmenin, daha önce olduğu gibi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında olması bekleniyor.

İran-ABD nükleer görüşmeleri

İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakere sürecinde taraflar şu ana kadar Maskat ve Roma'da 5 tur görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

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İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

ABD, İran'a uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren bir anlaşma teklifi sunmuştu. İran ise "kırmızı çizgilerini" aşan teklifi kabul etmeyeceğini ve kendi teklifini içeren şekilde ABD'ye bir yanıt hazırladığını bildirmişti.