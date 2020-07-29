Son dakika acı haber... Bir 'Nero' dehşeti daha! Şimdi de Cesur

İHA

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahipli köpek Cesur, tüfekle vurulduktan sonra kumsala gömüldü.

İHA'nın haberine göre, Erdek sınırları içindeki Düzler bölgesinde Cesur isimli köpek, ruhsatsız av tüfeği ile 4 el ateş edilerek öldürdükten sonra kumsala gömülü olarak bulundu.

Köpeğin sahibi Şehriban Batır, korkunç olayın ardından gömülü olduğu yerden çıkarılan Cesur'u 'Bir İnci Yalısı' adlı yerin bahçesinde hazırlanan mezara gömdü. Köpeğin vahşice öldürülmesi büyük tepki çekerken, Şehriban Batır olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan, görgü tanıklarının ifadeleriyle, köpeği öldürdüğü iddia edilen emekli Albay G.B. ise, hakkındaki suçlamaları reddetti. Korkunç olayla ilgili soruşturma sürüyor.