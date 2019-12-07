Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

TÜRKİYE’Yİ yasa boğan Ceren Özdemir cinayeti sonrası açık cezaevleri yeniden gündem oldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise bu konuyla ilgili değişiklik sinyali verdi. Bakan Gül’ün talimatı ile Adalet Bakanlığı açık cezaevi sisteminin aksayan yönleri ve atılacak adımlara ilişkin çalışma başlattı. Peki hali hazırda sistem nasıl işliyor? Açık cezaevlerine ayrılma usulüne ilişkin tüm ayrıntılar Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği’nde düzenleniyor. Açık cezaevine kimler ayrılabiliyor, kimler ayrılamıyor, ayrılmanın koşulları neler? Bu benzeri tüm soruların yanıtı haberimizde...

ÜÇ SUÇ KAPSAM DIŞI

Yönetmeliğe göre, terör suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler, açık cezaevine ayrılamıyorlar.

DOĞRUDAN AÇIĞA ALINANLAR

Hükümlüler doğrudan açık cezaevine şu durumlarda alınıyor:

- Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar,

- Taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar,

- Adlî para cezası hapis cezasına çevrilenler,

- İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanlar,

KAPALIDAN AÇIĞA GEÇME KOŞULLARI

Yönetmeliğe göre, kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılma koşulları ise şöyle:

- Toplam cezaları 10 yıldan az olanlar bir ayını, 10 yıl ve yukarı olanlar ise onda birini kurumlarda infaz edip, iyi hâlli olan ve koşullu salıverilme tarihine 7 yıl veya daha az süre kalanlar,

- Müebbet hapis cezasına mahkûm olup, koşullu salıverilme tarihine 5 yıl veya daha az süre kalanlar,

- Cezaları yüksek güvenlikli kapalı kurumlar veya diğer kapalı kurumların yüksek güvenlikli bölümlerinde infaz edilenlerden toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda iyi hâlli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihine 3 yıl veya daha az süre kalanlar,

- Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenlerin koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalanlar,

AÇIK CEZAEVİNE AYRILAMAYACAK OLANLAR

Yönetmeliğe göre, açık kuruma ayrılamayacak hükümlüler ise şöyle:

- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar,

- Haklarında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulananlar,

- Haklarında iyi hal kararı verilse bile, toplam 5 ve daha fazla hücreye koyma cezası alıp, son hücreye koyma cezasının kaldırılması üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar,

- Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olanlar.

İKİNCİ KEZ FİRAR EDENLER

Koşullu salıverilme kararı geri alınanların, geri alınan cezalarının ve denetimli serbestlik tedbirinin ihlali sonucunda, koşullu salıverilme tarihine kadar olan sürenin tamamını kapalı cezaevinde çekiyor. Çocuk eğitim evleri hariç, kapalı kurumlardan firar edenler ile açık kurumlardan ikinci kez firar etmiş olanların, firar tarihinden önce kesinleşmiş olan cezaları ve koşullu salıverilme tarihine kadar kesinleşerek infazına başlanacak olan cezalarının tamamı kapalı cezaevlerinde infaz ediliyor.