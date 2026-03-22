        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bilirkişi sistemiyle ilgili paylaşım

        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bilirkişi sistemiyle ilgili paylaşım

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, bilirkişi sisteminde yapılan yeni düzenlemelerle rapor hazırlama süresinin 110 günden 29 güne indirildiğini açıkladı. Aylık dosya sayısına sınır getirildiğini belirten Gürlek, bu sayede bilirkişilerin iş yükünün dengelendiğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Gürlek'ten bilirkişi sistemi paylaşımı
        Adalet Bakanı Akın Gürlek, bilirkişi sistemindeki rapor teslim kontrolü ve aylık bakılacak iş sayısı uygulamaları sayesinde 110 gün olan ortalama rapor süresini 29 güne düşürdüklerini bildirdi.

        Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı'nın bilirkişi sistemine dair sosyal medya paylaşımını alıntılayıp, bilirkişi sisteminde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

        Yargı sistemini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Gürlek, bilirkişi sistemiyle ilgili şu bilgileri verdi:

        "Rapor teslim kontrolü ve aylık bakılacak iş sayısı uygulamaları sayesinde, 110 gün olan ortalama rapor süresini 29 güne düşürdük. Aylık dosya sayısını, normal dosyalarda 30, seri dosyalarda 60 ile sınırlandırarak bilirkişilerin iş yükünü dengeledik. Bilirkişi rapor şablonları ve kontrol listeleri ile raporları daha sistematik, şeffaf ve denetlenebilir hale getirdik. Bilirkişi Görevlendirme Rehberi ve Performans Ölçme Formu'nu UYAP sistemine entegre ederek süreçleri daha etkin kıldık."

        "Onun karşıma çıkması bir mucize"