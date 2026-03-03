Canlı
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ziyaret

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Görüşmede iki bakanlık arasındaki çalışmalar, mevcut projeler ve iş birliği alanları ele alındı. Nevşehir'in kültür ve turizm potansiyeli değerlendirildi

        Giriş: 03.03.2026 - 12:57
        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret etti. Görüşmede, bakanlıklar arasında yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alınarak mevcut projeler ve iş birliği alanları değerlendirildi.

        Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’in kültür ve turizm vizyonunun masaya yatırıldığı toplantıda, şehrin potansiyelini daha da güçlendirecek yatırım ve projeler üzerine istişarelerde bulunuldu. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda atılabilecek somut adımların da ele alındığı görüşmenin son derece verimli geçtiği belirtildi.

        Gürlek, nazik ev sahipliği ve yakın ilgisi dolayısıyla Bakan Ersoy’a teşekkür etti.

