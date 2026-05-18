Adana’da iki grup arasında çıkan bıçak ve satırlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

DHA'daki habere göre olay; gece saatlerinde Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirlerine bıçak ve satırlarla saldırdı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kavgada Z.E. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrollerde Z.E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Z.E.’nin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Jandarma ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.