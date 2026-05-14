        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Adana haberleri: En acı kayıp... İlk ambulansın anahtarı kaybolunca ikinci ambulans geldi, hasta kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        En acı kayıp... İlk ambulansın anahtarı kaybolunca ikinci ambulans geldi, hasta kurtarılamadı

        Adana'da kalp krizi geçiren Mehmet Kepir'e müdahale sırasında ambulans anahtarının kaybolması nedeniyle ikinci ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Kepir kurtarılamazken, ailesi ihmâl iddiasıyla sağlık görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 13:04 Güncelleme:
        Anahtarı kaybolan ambulans can aldı
        Adana'da kalp krizi vakasına giden sağlık ekibi hastaya müdahale ederken ambulansın anahtarı kayboldu. Anahtar bulunamayınca ikinci ambulans çağrıldı, hasta ikinci ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılmadı.

        İHA'daki habere göre olay; 7 Mayıs sabah saatlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, evinde fenalaşarak yere düşen Mehmet Kepir için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

        BATTANİYE ARASINA DÜŞTÜ

        Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, battaniyeye sarılı halde bulunan Mehmet Kepir'e ilk müdahaleyi evde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan Kepir'e burada kalp masajı uygulanmaya devam edildi. Bu sırada ambulansın anahtarı hastanın battaniye arasına düştü.

        FARK EDİLMEYİNCE ARANDI

        Görevliler bu durumu fark etmedi. Ekipler hastayı hastaneye götürmek istediğinde ise anahtarın olmadığını fark etti. Hem sağlık görevlileri hem hastanın yakınları hem de vatandaşlar anahtarı aradı.

        O ANLAR KAMERADA

        Ambulansın ve diğer araçların altına bakıldı, ambulans biraz ileri itildi. Ancak anahtar bir türlü bulunamadı. O anlar çevredeki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

        Anahtarın bulunamaması üzerine olay yerine ikinci bir ambulans sevk edildi. Mehmet Kepir, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Eşinin ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini öne süren imam nikahlı eşi Şengül Ayağ, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurduğu ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi.

        OĞLU TOPRAĞINI ÖPTÜ

        Hayatını kaybeden Kepir'in imam nikahlı eşi Şengül Ayağ, ve oğlu 12 yaşındaki İbrahim Kepir, Burak Mezarlığındaki Mehmet Kepir'in mezarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında İbrahim Kepir, babasının mezarının yanına uzanıp toprağı öptü. Bu anlar herkesin yüreğini dağladı. Ayağ ise eşinin mezarı başında dua etti.

        "İHMAL YÜZÜNDEN EŞİMİ KAYBETTİM"

        Ayağ, "Eşim sabah oğlumu okula götürmek için uyandı. Lavaboya girmişti. Küt diye bir ses geldi. Hemen oraya koştuk. Annemin müdahalesiyle hayata döndü. Ambulans ekibi geldi. Battaniyeye sarıldı. O sırada ambulans görevlilerinden biri, aşağıda diğer araçlara yol vermek için aracı çekti.

        Daha sonra eşim 3. kattan aşağıya indirildi. Eşim yaklaşık 40 dakika ambulansın içinde kaldı. Komşular da dahil herkes anahtar aradı. İkinci ambulans geldi. O ana kadar ölmüş değildi. İlk gelen ambulansın ihmali yüzünden ben eşimi kaybettim. Anahtarı battaniyenin içerisinden bulduk dediler.

        Battaniyeye eşimi sarmışlardı. Araç içerisine battaniyeyle konulduğu sırada altında mı kaldı bilmiyorum. O görevli ile şoförden şikayetçiyim" dedi.

        "ONLAR YÜZÜNDEN BABAM GİTTİ"

        Oğul İbrahim Kerip ise, "Mezarı başında babama sarılıyordum. Onların yüzünden babam gitti. Babama sarıldım, elini öptüm. Geri gelmeyecek ve cezalarını almalarını istiyorum" diye konuştu.

        "KALP MASAJI YAPARKEN DÜŞÜRMÜŞ"

        Konuyla ilgili açıklama yapan Adana İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise ambulans sürücüsünün aynı zamanda sağlık görevlisi olduğunu, hastaya kalp masajı yapıldığı sırada anahtarın battaniyenin içine düştüğünün tespit edildiğini belirtti. Olayla ilgili idari incelemenin sürdüğü bildirildi.

        Öte yandan, Mehmet Kepir'in eşi Şengül Ayağ ile 12 yaşındaki oğlu İbrahim Kepir, Buruk Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret etti. Küçük çocuğun babasının mezarına uzanıp toprağını öpmesi yürekleri burktu. Anne Ayağ'ın ise mezar başında dua ettiği görüldü.

