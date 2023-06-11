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AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre deprem Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin saati 07.47 olarak kaydedilirken derinliği ise 4.85 kilometre olarak ölçüldü.

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2023

KUŞADASI'DA SALLANDI

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası'nın yaklaşık 10 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.