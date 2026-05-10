Adıyaman'da ikinci kattan düşen Burak Bozkurt hayatını kaybetti
Adıyaman'da 19 yaşındaki Burak Bozkurt, evin 2'nci katından düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 10 Mayıs 2026 - 10:04 Güncelleme:
Adıyaman’da, ikinci kattan düşen bir genç hayatını kaybetti.
AŞAĞI DÜŞTÜ
İHA'daki habere göre, Adıyaman merkez Hasankendi Köyünde 19 yaşındaki Burak Bozkurt isimli genç, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı evin 2.katından aşağıya düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan Burak Bozkurt, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Burada tedavi altına alınan Bozkurt, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bozkurt’un cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ