8529 oyun 5009'unu alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. başkanı seçildi. Siyah-beyazlı camianın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi ilk olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparken ardından genel kurul salonunda kürsüye geldi. Onurlu bir göreve başladığını dile getiren Çebi, "Önümüz aydınlık ve parlak. Sizlere söz veriyoruz. Beşiktaş'ın şerefi, namusu ve her bir kuruşu bize emanet. Beşiktaş Genel Kurulu bu akşam bindirilmiş kıtaların olmadığı, olamayacağını ve bu lekenin Beşiktaş'ın alnına vurulamayacağını göstermiştir" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÇEBİ'NİN İLK SÖZLERİ

"Değerli Beşiktaşlılar,

Bugün düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a katılım göstererek bir aydan kısa bir sürede hazırlandığımız adaylık sürecinde bize inanıp oy veren herkese teşekkür ederim.

Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren güçlü Beşiktaş için çalışmalarımıza tüm hızıyla başlayacağız. 21 Ekim 2019 itibari ile Beşiktaş’ta yepyeni bir dönem başlıyor. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim.

Sevgi ve saygılarımla"

ALKIŞLARLA KÜRSÜYE GELDİ

Alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde konuşma yapan Ahmet Nur Çebi şunları söyledi:

"Değerli Beşiktaşlılar... Bu genel kurulda görev yapan Divan Başkanımıza ve tüm çalışan arkadaşlarıma, emniyet görevlilerine, benden desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza yakınlarımıza aile dostlarımıza çok teşekkür ederim.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü bugün yeni bir döneme ve yeni bir ufka açılmıştır. Bugün, bir değişimin başlangıcı olmuştur. Bu değişim şu: Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş'ı her an için yukarıya taşımak... Böyle bir süreç geçireceğiz.

"BEŞİKTAŞ'IN NAMUSU, ŞEREFİ VE HER BİR KURUŞU BİZE EMANET"

Daha fazla uzatmak istemiyorum, çok yorucu bir gün geçirdik. Önümüz aydınlık, önümüz parlak... Tüm yönetici arkadaşlarımı birazdan çağıracağım. Sizlere söz veriyoruz, Beşiktaş'ın şerefi, namusu ve her bir kuruşu bize emanet.

Bu vazifeyi teslim alıyoruz. Yarın sabahtan itibaren Beşiktaş için her şeyi yapmaya başlayacağız.

"BU AKŞAM BİNDİRİLMİŞ KITALARIN OLMADIĞINI, BU LEKENİN BEŞİKTAŞ'A VURULAMAYACAĞI GÖSTERİLDİ"

Beşiktaş Genel Kurulu bu akşam bindirilmiş kıtaları olmadığını, olmayacağını, bu lekenin Beşiktaş'ın alnına vurulamayacağını göstermiştir. Bana oy veren de vermeyenden de Allah razı olsun. Herkes benim için Beşiktaşlıdır. Herkesin birbirine sarıldığı bir Beşiktaş inşa edeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum"