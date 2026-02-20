Canlı
        Son dakika: AK Parti'de yeni anayasa sürecinde beyanname formülü | Son dakika haberleri

        AK Parti'de yeni anayasa sürecinde beyanname formülü

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, yeni anayasa çalışmaları hakkında, "AK Parti'nin bir anayasa yapımıyla ilgili yol haritasını da belirleyen bir beyanname şeklinde olabilir, bir beyanname paylaşımı. Maddeleştirilmiş bir çalışmayla diğer partilere gitme şeklinde bir niyetimiz yok" dedi

        Giriş: 20.02.2026 - 12:50 Güncelleme: 20.02.2026 - 12:50
        Yeni anayasa sürecinde beyanname formülü
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, partisinin yeni anayasa çalışmaları kapsamında diğer partilere maddeleştirilmiş bir çalışmayla gitmeyeceğini belirterek "Elbette ki önerilerimiz olacak. AK Parti'nin bir anayasa yapımıyla ilgili yol haritasını da belirleyen bir beyanname şeklinde olabilir." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan AK Parti Anayasa Komisyonu üyesi de olan Yazıcı AA muhabirine yaptığı açıklamada, Komisyonun uzun bir süredir çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek bugüne kadar 20'yi aşkın toplantı yaptıklarını bildirdi.

        AK Parti Anayasa Komisyonu olarak bu hafta da bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Yazıcı, Türkiye'deki anayasaları, dünya anayasaları, anayasaların içeriklerinde neler olması gerektiğinden, yürütme organının, yasama organının ve yargı erkinin ne şekilde düzenlendiğine varıncaya kadar karşılaştırmalı çalışmaları tartıştıklarını anlattı.

        "BİR ANAYASA METNİ YAZIYOR DEĞİLİZ"

        AK Parti Anayasa Komisyonunun çalışmalarına ilişkin Yazıcı şunları kaydetti:

        "Bir anayasa metni yazıyor değiliz. Elimizde daha önce yazılmış, hazırlanmış o tür taslaklar var ama anayasayı tek başına yapmamız mümkün olmadığına göre, Meclis'te diğer partilerin de katılımıyla yapılması gereken bir faaliyet olması sebebiyle bir anayasa metni hazırlayıp da 'Gelin, siz de buna destek verin' şeklinde bir yaklaşım içerisinde değiliz ama bir anayasada olması gerekenler bugün var olup da orada yer almasının doğru olmadığı veya gerekli olmadığı konuların neler olduğuna, temel hak ve özgürlükler kataloğunun nasıl yer alması gerektiğine varıncaya kadar bu konuları, arkadaşlarımızın yaptığı hazırlıkların Komisyonda sunumu ve tartışması şeklinde bir çalışma sürdürüyoruz. Bu çalışmalar bitince elbette ki bunları bir yönetici özeti şeklinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza bir sunum yapılacak. Ondan sonra da belki daha dışa açılma aşamasına gelmiş olacağız."

        "ANAYASAYI MİLLET YAPAR AMA BUGÜNE KADAR BU HAKKINI HİÇBİR ZAMAN KULLANAMAMIŞ"

        Anayasa yapmanın milletin hakkı olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Anayasayı millet yapar ama bugüne kadar bu hakkını hiçbir zaman kullanamamış." dedi.

        Yazıcı, 1961 ve 1982 anayasalarının darbeciler tarafından darbeden sonra yapıldığını hatırlatarak "Yani milletin bir anayasa yapma, dolayısıyla bu demokratik hakkını kullanması imkan dahilinde olmamış. Bunu yapalım, başaralım." ifadelerini kullandı.

        Mevcut anayasada aşağı yukarı 19 kez değişiklik yapıldığını, bunun 12'sinin AK Parti'nin iktidar olduğu dönemde gerçekleştiğini hatırlatan Yazıcı, en büyük değişikliği de 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Anayasa'ya dercetmek suretiyle gerçekleştirdiklerini anlattı.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, geçmişte yapılan yeni anayasa çalışmalarına da değinerek hemen hemen her siyasi partinin, seçim beyannamesinde "yeni anayasa yapma" vaadinin olduğunu hatırlattı.

        Türkiye'de anayasa çalışmalarının parlamento düzeyinde de yapıldığını belirten Yazıcı, 2011 yılında yapılan yeni anayasa çalışmalarında Anayasa'nın 59 maddesinde mutabakat sağlandığını dile getirdi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Diyoruz ki 'Şimdi gelin birlikte gerçekten, eskilerin deyişiyle 'efradını cami ağyarını mani' bir anayasayı bu milletin yapmasını sağlayalım. Yolumuza, yürüyüşümüze devam edelim. Türkiye Yüzyılı dediğimiz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına milletin egemenlik hakkının gereği yeni bir anayasa ile girelim'. İnşallah bunu başarırız." diye konuştu.

        "AK PARTİ'NİN YOL HARİTASINI BELİRLEYEN BEYANNAME..."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Komisyon olarak yaptıkları çalışmaların sunumunu gerçekleştirdikten sonra hareket alanlarını belirleyeceklerini kaydeden Yazıcı, şöyle devam etti:

        "'Bizim anayasamız bu. Buyurun ey milletvekilleri, siyasi partiler gelin bu anayasayı yasallaştıralım' tarzı içinde değiliz, böyle bir düşüncemiz yok. Elbette ki önerilerimiz olacak. AK Parti'nin bir anayasa yapımıyla ilgili yol haritasını da belirleyen bir beyanname şeklinde olabilir, bir beyanname paylaşımı. Maddeleştirilmiş bir çalışmayla diğer partilere gitme şeklinde bir niyetimiz yok."

        Bu yasama döneminde çalışmaların başlayıp, başlamayacağına yönelik soruya Yazıcı, "İnşallah başlar. Türkiye'nin ihtiyacı böyle bir anayasa. Milletin bu hakkını kullanması da bu millet fertlerinin gayretiyle gerçekleşir. Dolayısıyla biz bu gayret içindeyiz. İnşallah bu gayretimiz başarıya ulaşır." yanıtını verdi. ​​​​​​​

