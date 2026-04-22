        AKOM uyardı: Yağışlar etkisini artıracak

        AKOM, İstanbul'da Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak yer yer kuvvetli şekilde görüleceği tahmin ediliyor

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 12:35 Güncelleme:
        AKOM: Yağış etkisini artıracak

        İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak yer yer kuvvetli şekilde görüleceği tahmin ediliyor.

        ANKA'da yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM)’dan İstanbul ve Marmara Bölgesi için yağış uyarısı yaptı.

        İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına giriyor. Cuma gününe kadar aralıklı yağış geçişlerinin görüleceği, sıcaklıkların 12-16°C aralığında mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. AKOM, beklenen kuvvetli yağış nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyardı.

        SICAKLIK HAFTA SONU YENİDEN YÜKSELECEK

        Hafta sonu itibari ile havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 20°C’ler civarında yükseleceği öngörülüyor. Öte yandan İstanbul’daki baraj doluluk oranı yüzde 70,39 seviyesinde bulunuyor. Barajlardaki su miktarı 611 milyon metreküp olarak ölçüldü.

