SON DAKİKA altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı düştü! 16 Ocak canlı altın fiyatları

Altın fiyatları Merkez Bankası faiz karası sonrası düşmeye devam etti. Bu sabah altının gram fiyatı 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 225 liradan başladı. TCMB'nin faiz kararı döviz kurları ve altının gram fiyatının yönü üzerinde etkili oldu. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 16 Ocak canlı altın fiyatları