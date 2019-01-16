SON DAKİKA altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı düştü! 16 Ocak canlı altın fiyatları

Giriş: 16.01.2019 - 15:03 | Güncelleme:  

Altın fiyatları Merkez Bankası faiz karası sonrası düşmeye devam etti. Bu sabah altının gram fiyatı 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 225 liradan başladı. TCMB'nin faiz kararı döviz kurları ve altının gram fiyatının yönü üzerinde etkili oldu. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 16 Ocak canlı altın fiyatları

  • 1SON DAKİKA altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı düştü! 16 Ocak canlı altın fiyatları
    1|7

    Altın fiyatları Merkez Bankası faiz kararı sonrası merak ediliyor. Saat 12.00 itibariyle ajanslardan gelen altın fiyatlarına göre; İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 224,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.499,00 lira oldu. İşte 16 Ocak güncel ve canlı altın fiyatları

  • 2SON DAKİKA altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı düştü! 16 Ocak canlı altın fiyatları
    2|7

    GRAM ALTIN FİYATI

    223,62

    223,81

  • 3SON DAKİKA altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı düştü! 16 Ocak canlı altın fiyatları
    3|7

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    224,53

    224,57

  • 4SON DAKİKA altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı düştü! 16 Ocak canlı altın fiyatları
    4|7

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.289,52

    1.289,80

  • 5SON DAKİKA altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı düştü! 16 Ocak canlı altın fiyatları
    5|7

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    359,27

    367,44

  • 6SON DAKİKA altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı düştü! 16 Ocak canlı altın fiyatları
    6|7

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    1.487,00

    1.509,00

  • 7SON DAKİKA altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı düştü! 16 Ocak canlı altın fiyatları
    7|7

    YARIM ALTIN FİYATI

    716,30

    734,89

    DİĞER ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler      tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.