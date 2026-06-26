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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı

        Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 53 şüpheliden 37'si gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 09:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bahis operasyonu: 37 gözaltı
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 37'si gözaltına alındı.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbari ve teknik takip çalışmaları sonucu, organize suç örgütünün yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

        Soruşturma kapsamında, organize suç örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Haklarında gözaltı kararı bulunan 53 şüpheliden 37'si gözaltına alındı.

        Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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