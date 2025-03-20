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        Antalya'da tefeci operasyonu: 45 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da C.F.'nin elebaşılığını yaptığı tefeci organize suç örgütüne yönelik operasyonda 45 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:27 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:27
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        Antalya'da tefeci operasyonu: 45 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden, tefeci organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Antalya'da C.F.'nin elebaşılığını yaptığı Tefeci Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 45 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu yaklaşık 15 milyar TL değerinde; 1 adet beş yıldızlı otel (250 odalı), OSB üzerinde fabrika bulunan 220 dönümlük arazi, 3 adet apartman (18 daire), 2 adet büyük et entegre tesisi, 29 adet villa, 6 adet iş yeri, 71 adet arsa/tarla, 76 adet araç ile 4 adet şirkete 5549 Sayılı Kanun gereğince, MASAK raporuna istinaden adli makamlarca el konuldu" ifadelerini kullandı.

        ŞÜPHELİLERİN 'KOMİSYON' ADI ALTINDA FAİZ BEDELİ ALDIKLARI TESPİT EDİLDİ

        4 ayrı şirkete ise kayyım atandığını belirten Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

        "Manavgat, Alanya ve Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; 650 Jandarma personelinin katılımıyla Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Konya, Isparta ve Mersin'de 61 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; tefe faizi uygulayarak mağdurları birden fazla tefeciye borçlandırdıkları, çekleri ve senetleri şantaj, tehdit yoluyla tahsil ettikleri ve mağdurların şikâyetçi olmalarını engelledikleri, teminat olarak aldıkları çekleri ise faktoring şirketlerinden nakit paraya çevirerek, çek bedeli üzerinden yüksek oranlarda 'komisyon' adı altında faiz bedeli aldıkları tespit edildi."

        ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKUMAN ELE GEÇİRİLDİ

        Bakan Yerlikaya, şüphelilerin işledikleri suçlara ilişkin ise, "Suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, tefecilik, silahla tehdit, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda çek/senet, tapu, satış sözleşmesi, telefon ve bellek ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

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