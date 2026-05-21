        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya’da 2 gündür işe gitmeyen 36 yaşındaki Semih Abbak yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Antalya’da 2 gündür işe gitmeyen 36 yaşındaki Semih Abbak yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Antalya'da 2 gündür işe gitmeyen 36 yaşındaki Semih Abbak, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Odada mangal kömürü yakıldığı belirlenirken, Abbak'ın karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 17:02 Güncelleme:
        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Antalya’da havalimanında çalıştığı öğrenilen 36 yaşındaki Semih Abbak, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Abbak’ın bulunduğu odada mangal kömürü yakıldığı belirlenirken ölüm sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        2 GÜNDÜR İŞE GİTMİYORDU

        İHA'daki habere göre olay; Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 gündür işe gitmeyen ve kendisinden haber alınamayan Semih Abbak için iş arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

        HAREKETSİZ BULUNDU

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Abbak’ı odada hareketsiz halde buldu.

        BULUNDUĞU ODADA MANGAR YAKILMIŞ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonrası 36 yaşındaki Abbak’ın karbonmonoksit gazı sebebiyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Semih Abbak’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemelerde ise Abbak’ın bulunduğu odada mangal kömürü yakıldığı öğrenildi.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Kadıköy'de yağmur etkili oluyor. Kadıköy D-100 Karayolu'nda yağmur sonrası yollar göle dönerken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Uzunçayır metrobüs durağı yan yolda rögar taştı; trafikteki araçlar yağmur suyuyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. (DHA)

