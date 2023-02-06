Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremde enkaz altında kalanlara yardım için İstanbul'dan da çok sayıda ekip bölgeye gönderiliyor.

DHA'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerin itfaiye ve arama kurtarma ekipleri olmak üzere çevre illerden gelen birçok ekip deprem bölgesine gidiyor.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanan arama kurtarma ekipleri ilk olarak tarifeli seferlerle ile deprem bölgelerine sevkleri başladı.