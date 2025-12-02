Katliam gibi kaza! Katliam gibi kaza! 3 kişi öldü!
Artvin'de bir trafik kazası meydana geldi. Bu sabah yaşanan olayda 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Artvin’de bariyeri aşıp alt yola düşen hafif ticari araçtaki 51 yaşındaki Yusuf Günay, kardeşi 44 yaşındaki Hasan Günay ve 57 yaşındaki Hasan İnce hayatını kaybetti.
BARİYERLERİ AŞIP YOLA DÜŞTÜ
DHA'nın haberine göre kaza; dün gece Artvin'de merkeze bağlı Ortaköy köyünde meydana geldi. Hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerleri aşıp alt yola düştü.
Sabah saatlerinde yoldan geçenlerin fark ettiği kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAÇTAKİ 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Adrese sevk edilen ekiplerin kontrollerinde araçta bulunan Yusuf Günay, kardeşi Hasan Günay ile Hasan İnce’nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Araçtan çıkarılan cenazeler, otopsi yapılmak üzere Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOKMUŞ
Öte yandan AA'nın haberine göre; sürücü Hasan Günay'ın ehliyetinin olmadığı öğrenildi.