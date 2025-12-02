Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Artvin haberleri: Katliam gibi kaza! 3 kişi öldü! | Son dakika haberleri

        Katliam gibi kaza! Katliam gibi kaza! 3 kişi öldü!

        Artvin'de bir trafik kazası meydana geldi. Bu sabah yaşanan olayda 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 10:56 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Katliam gibi kaza! 3 kişi öldü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Artvin’de bariyeri aşıp alt yola düşen hafif ticari araçtaki 51 yaşındaki Yusuf Günay, kardeşi 44 yaşındaki Hasan Günay ve 57 yaşındaki Hasan İnce hayatını kaybetti.

        BARİYERLERİ AŞIP YOLA DÜŞTÜ

        DHA'nın haberine göre kaza; dün gece Artvin'de merkeze bağlı Ortaköy köyünde meydana geldi. Hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerleri aşıp alt yola düştü.

        Sabah saatlerinde yoldan geçenlerin fark ettiği kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        ARAÇTAKİ 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Adrese sevk edilen ekiplerin kontrollerinde araçta bulunan Yusuf Günay, kardeşi Hasan Günay ile Hasan İnce’nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Araçtan çıkarılan cenazeler, otopsi yapılmak üzere Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOKMUŞ

        Öte yandan AA'nın haberine göre; sürücü Hasan Günay'ın ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #ARTVİN
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Doların yeni patronu için geri sayım
        Doların yeni patronu için geri sayım
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek