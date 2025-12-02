Katliam gibi kaza! Katliam gibi kaza! 3 kişi öldü! Artvin'de bir trafik kazası meydana geldi. Bu sabah yaşanan olayda 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 02.12.2025 - 10:56 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:27

