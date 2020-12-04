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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediklerini belirten Bakan Selçuk "Ay sonunda asgari ücrete beraberce karar vereceğiz. Ümidim asgari ücretin uzlaşı yoluyla açıklanması. Teşviklerle 2021'de işsizlik oranının düşeceğini öngörüyoruz" dedi.

İKİNCİ TOPLANTI 15 ARALIK'TA

Bakan Selçuk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise "2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’muzun II. Toplantısı TİSK ev sahipliğinde 15 Aralık’ta, III. Toplantı ise Türk-İş ev sahipliğinde 22 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Sürecin çalışanlarımız, işverenlerimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İLK TOPLANTI BUGÜN ONLINE YAPILDI

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantının başkanlığını ve açılış konuşmasını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Tespit edilecek yeni asgari ücretin, çalışma hayatının tüm taraflarına ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Selçuk, şunları söyledi:

"Asgari ücret, hangi kanuna tabi olarak çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarını kapsamakta, toplumun tüm kesimleri için eşit olarak belirlenmekte. Çalışma hayatında, işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasında, ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyuyor. Komisyonun nihai hedefi, tüm sosyal tarafların görüşleri, talepleri ve koşulları göz önünde bulundurarak bu düzeyi belirlemek. Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz."

'ASGARİ ÜCRETTE AİLE FAKTÖRÜ DİKKATE ALINMALI'

Toplantıda işçi heyetine başkanlık yapan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanlar için adil bir vergi düzenlemesi yapılmalı." dedi. Sendikasız iş yerlerinde ücretsiz izne çıkarılanların asgari ücretin yarısını bile alamadığını belirten Irgat ''İşçilerin onayı alınmadan, işveren iradesiyle çıkarıldığı ücretsiz izinde günlük 39 lira nakdi ücret desteği sağlandı. Ele geçen aylık 1,168 liralık bu destek yetersiz kaldı." dedi.

Çalışanların 7 milyonunun asgari ücret düzeyinde gelire sahip olduğunu belirten Irgat "Milyonlarca insan borçlanarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Milyonlarca işsiz var. Asgari ücret ve altında bir gelire mahkum edildikleri için daha da yoksullar, mutsuzlar, huzursuzlar, endişeliler. En önemlisi de geleceğe umutla bakmıyorlar. Sayın Bakanım, siz aynı zamanda aileden sorumlu bakansınız. Bu gelir düzeyiyle bir ailenin geçinmesi mümkün müdür? Asgari ücret tespit edilirken aile faktörü mutlaka dikkate alınmalıdır. Asgari ücretli ailenin geliri de yılın son aylarında gelir vergisindeki artış nedeniyle azalıyor. Asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanlar için adil bir vergi düzenlemesi yapılmalı." diye konuştu.

'İŞÇİNİN DAHA FAZLA FEDAKARLIK YAPACAK TAKATİ KALMADI'

Dar ve sabit gelirli milyonlarca işçi, emekli, esnaf ve çiftçinin bu dönemde devletin kapsayıcı ve koruyucu uygulamalarını görmek istediğini ifade eden Irgat, şunları söyledi: "Milyonlarca ücretli çalışan, bu süreçte çaresizlikten, işlerini kaybetmemek için hayatlarını tehlikeye atarak çalışan asgari ücretliler umutla bekliyor. Komisyonumuzdan yaşanılan bu olumsuzlukları dikkate alarak bir değerlendirme yapmalarını bekliyoruz. Fedakarlıksa bu ekonomik kriz döneminde servetine servet katanlar yapsın. İşçinin daha fazla fedakarlık yapacak takati kalmadı. Fedakarlığı yapabilecek durumda olanlar yapmalı. Bu sabah üç işçi konfederasyonu olarak ortak bir açıklama yaptık. İnsanca yaşanacak bir asgari ücret talebini seslendirdik. Bu sese kulak verilsin. Taleplerimiz mutlaka karşılansın. Ekonomik gerekçeler ileri sürülmesin. Konuştuğumuz asgari ücrettir. Asgari ücretten tasarruf beklenmemeli."

'SGK İŞVEREN DESTEĞİ YÜZDE 5'TEN YÜZDE 6'YA YÜKSELTİLSİN'

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da "Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır." dedi. Son 5 yıldır uygulanan asgari ücret desteğinin bu yıl da devam etmesini isteyen Koç '' Yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası işveren payının 2021 yılı için alınmamasını, SGK işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltilmesini ve bu oranın toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını, rekabet içerisinde olduğumuz çoğu ülkenin ve OECD ortalamasından oldukça yüksek olan ücret üzerindeki vergi ve prim yüklerinin bu seviyelere çekilmesini istirham ediyoruz." diye konuştu.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında açılış ve kapanış toplantılarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapan komisyon, ara toplantılarını ise işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğinde ayrı ayrı gerçekleştiriyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.