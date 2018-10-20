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Son dakika! Avrupa Birliği'nden Kaşıkçı açıklaması!

Son dakika haberi... Suudi Arabistan, 2 Ekim günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsoloğu'na girdikten sonra haber alınamayan ve soruşturması süren gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk içinde yaşanan arbede neticesinde öldüğünü duyurdu. Konuya ilişkin Avrupa Birliği'nden bir açıklama geldi...

20.10.2018 - 23:00 | Güncelleme: AA

Avrupa Birliği (AB), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin kapsamlı, güvenilir ve şeffaf soruşturma yapılmasını istedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yazılı açıklamasında birçok Avrupa kurum ve örgütüyle işi gereği yakın ilişkiler yürüten Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduğunu ve yakınlarına başsağlığı dilediğini ifade etti.

AB'nin tüm dünyadaki gazetecilerin korunması ve basın özgürlüğünün sağlanması konusunda kararlı olduğunu belirten Mogherini, "Kaşıkçı'nın ölümüyle iligili detaylar ve 1963 Viyana Konsolosuluk Sözleşmesi'nin şok edici şekilde ihlali çok endişe vericidir." vurgusu yaptı.

Mogherini, olayın özellikle 1963 Viyana Konsolosuluk Sözleşmesi'nin "konsolosluğun bulunduğu ülkenin kanun ve düzenlemelerine saygı göstermesini" öngören 55'inci maddesini ihlal ettiğini kaydetti.

"SORUMLULAR HESAP VERMELİ"

Kaşıkçı'nın anısının ve yakınlarının adaleti hak ettiğini vurgulayan Mogherini, "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin kapsamlı, güvenilir ve şeffaf soruşturma devam etmeli, sorumluların hesap vermesi sağlanmalı." çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

 

 

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