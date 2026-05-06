Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika : Aydın'da bir kişi motosikletini 5 dakika arkadaşına emanet etti, 200 bin TL ceza yedi | Son dakika haberleri

        Aydın'da bir kişi motosikletini 5 dakika arkadaşına emanet etti, 200 bin TL ceza yedi

        Aydın'da yaşayan 19 yaşındaki Kadir Arslan'a, kısa süreliğine arkadaşına verdiği motosikletle işlenen ihlal nedeniyle 200 bin TL ceza kesildi. Arslan, cezayı kendisinin işlemediğini belirterek itiraz etti ancak başvurusu reddedildi. Elinde görüntü ve ses kayıtları olduğunu söyleyen genç, cezanın asıl sorumluya verilmesi için hukuk mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 12:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 dakikada 200 binlik ceza

        Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki gence, kısa süreliğine arkadaşına verdiği motosikletiyle işlenen ihlal sonrasında 200 bin TL'lik ceza kesildi.

        EMANETE CEZA

        İHA'daki habere göre olay; Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Aydın'da yaşayan 19 yaşındaki Kadir Arslan, kısa süreliğine emanet ettiği motosikletiyle işlenen trafik ihlali nedeniyle adına kesilen 200 bin TL'lik cezaya itiraz etti.

        Genç, suçu kendisinin işlemediğini ifade ederek cezanın asıl sorumluya aktarılmasını talep etti. Olayın 1 Nisan gecesi meydana geldiğini belirten Arslan, G.A. isimli arkadaşıyla birlikte yemek yemek için dışarı çıktıklarını, bu sırada G.A.'nın kendisinden telefon ve motosikletini istediğini söyledi.

        REKLAM

        GELMESİ UZUN SÜRDÜ

        Arkadaşının kısa sürede geri döneceğini ifade ettiğini belirten Arslan, "Telefonumu verdim, ardından ‘karşıdaki bakkala gidip geleceğim' deyince motosikleti de verdim. Ancak dediği gibi kısa sürede geri gelmedi. Daha sonra e-devlet'e girdiğimde adıma kesilmiş trafik cezasını gördüm" diye konuştu.

        "BANA HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİ"

        Motosikleti alan kişinin polis uygulamasından kaçtığını sonradan öğrendiğini ifade eden Arslan, "Bana hiçbir şey söylemedi. Ceza kesildiğini de e-devlet'ten öğrendim. Görüntülerde motosikleti kullanan kişinin o olduğu açıkça belli" diye konuştu.

        Elinde güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtları bulunduğunu dile getiren Arslan, söz konusu kişinin konuşmalarında suçu kabul ettiğini öne sürdü.

        "KAMERADA HER DETAY NET"

        Arslan, "Kamera kayıtlarında yüzü, kıyafetleri, her detayı net şekilde görülüyor. Ayrıca ses kayıtlarında da suçu kabul ettiğini söylüyor. Buna rağmen yaptığım itirazlardan sonuç alamadım" ifadelerini kullandı.

        "HAKKIMI ARIYORUM"

        Sulh ceza hakimliğine yaptığı başvurunun reddedildiğini belirten Arslan, "1 Nisan günü gece 1 saatlerinde dükkana yemek yemeye gittik. Daha sonra yanına geldiğimde ‘Kardeşim telefonunu verir misin? Birini arayacağım' dedi. Ben de çıkartıp telefonumu verdim. Daha sonradan 'iki dakikaya karşıdaki bakkala gidip geleceğim' dedi. Ben de onun üzerine motorumu verdim.

        REKLAM

        Fakat iki dakikaya gelmedi. Bir de trafik cezası yemiş. Ben bunu daha sonra e-devlet'ime girdiğimde öğrendim. Elimde olay gününe ait görüntü ve ses kayıtlarıyla sulh hakimliğine itirazda bulundum.

        Kesinlikle dönüş alamadım. Cezaya itiraz ettim ve dilekçemi adliyeye sabah verdim, akşamında direkt ret geldi. Verdiğim CD ve resimler kesinlikle incelenmedi. Polisin yaka kamerasını ve bilirkişi talep etmeme rağmen bunlar görmezden gelindi. Hakkımı arıyorum.

        1 aydır mahkeme köşelerinde sabahlıyorum. Hangi kapıyı çalsam o kapı üzerime kapandı. Yapmadığım bir olayın cezasının parasını ödemek istemiyorum ve ödeyecek durumum da zaten yok. Gerekirse 2 sene, gerekirse 10 sene ben bu adaletin yerini bulması için her yere başvuru yapacağım" şeklinde konuştu.

        "MOTORU VERMEK BENİM EN BÜYÜK HATAM"

        Motosikletini verdiği için hatalı olduğunu ifade eden Arslan, "Benim en büyük hatam güvenip motoru vermemdi. Ben zaten bu suçu kabul ediyorum. Motoru vererek en büyük hatayı kendim yaptım. Fakat biz aileden birilerine yardım etme ya da herhangi bir eksiğini vermeyi görmüş insanlarız. 5 dakikalık bir iş, bana 200 bin liraya mal oldu. Yapmadığım bir suçtan dolayı cezalandırılıyorum. Bu cezayı ödemek istemiyorum. Yapmadığım bir suçun altında kalmak istemiyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        125 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Artvin'in Ardanuç ilçesi Aksu Yaylası'nda 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kar altında kalan çoban Bülent Gezer için 120 kişilik ekiple, yer yer 7 metreyi bulan kar kalınlığında yürütülen arama çalışmalar sonuç verdi. Çalışmalar sonucu 125 gün sonra Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşıldı. Eki...
        #Aydın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Dedektiflik bürosunda veri skandalı!
        Dedektiflik bürosunda veri skandalı!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        "Ucuz kurtuldum"
        "Ucuz kurtuldum"
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek