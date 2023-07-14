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        Kahramanmaraş'ta deprem! İşte 14 Temmuz son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde derledik. İşte 14 Temmuz Cuma günü yaşanan depremler...

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 07:52
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        Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 14 Temmuz son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

        AFAD verisi ile dün saat 15.32'de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. 

         

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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