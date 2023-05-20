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Ege'de korkutan deprem! İşte 20 Mayıs son depremler listesi

Son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Ege açıklarında meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan sarsıntıları AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde derledik. İşte, 20 Mayıs Cumartesi günü yaşanan depremler...

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  • Son dakika az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 20 Mayıs Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    Yaşanan son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Ege açıklarında meydana gelen sarsıntı ile 20 Mayıs son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

    SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • Son dakika az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 20 Mayıs Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    EGE'DE KORKUTAN DEPREM!

    Ege Denizi'nde saat 03.48'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça ilçesinin 257 kilometre açıklarında meydana gelen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi.
  • Son dakika az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 20 Mayıs Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

    Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
  • Son dakika az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 20 Mayıs Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

    KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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