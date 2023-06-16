Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Akdeniz açıkları ve Malatya'da meydana gelen sarsıntı ile 16 Haziran son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

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