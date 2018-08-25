Badou Ndiaye transferinde flaş gelişme! Geçen sezon Osmanlıspor'dan transfer olduğu Galatasaray'da forma giydiği yarım sezonda sarı-kırmızılı taraftarın sevgilisi haline gelen ve devre arası transfer döneminin son gününde o dönem Premier Lig'de mücadele eden Stoke City'ye 16 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Badou Ndiaye, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Stoke City'nin oynadığı son birkaç mücadelede maç kadrosunda yer almayan ve Ada basınında Galatasaray'a kiralık olarak geri döneceği kaydedilen Badou, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın simgesi olan aslan emojisi kullandı.

Senegalli yıldızın bu paylaşımı kısa sürede binlerce kez beğenildi ve paylaşıldı.

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