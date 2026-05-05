        Son dakika : Bakan Çiftçi: Gaziantep ve Şanlıurfa'daki afet hasarlarının giderilmesi için valiliklere 150 milyon lira gönderildi

        Bakan Çiftçi: Gaziantep ve Şanlıurfa'daki afet hasarlarının giderilmesi için valiliklere 150 milyon lira gönderildi

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaraların sarılması için Gaziantep Valiliği emrine 100 milyon lira, Şanlıurfa Valiliği emrine 50 milyon lira gönderilmiştir" dedi

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 14:56 Güncelleme:
        "Afet alanlarına 150 milyon gönderildi"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen etkili yağış ve fırtına afetinin yol açtığı hasarların giderilmesi ve acil ihtiyaçların karşılanması için valiliklere toplamda 150 milyon lira gönderildiğini bildirdi.

        Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen etkili yağışlar ve fırtına afetinin yol açtığı hasarların giderilmesi kapsamında acil ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirleri hayata geçirdiklerini belirtti.

        Bu kapsamda ilk etapta yaraların sarılması için Gaziantep Valiliği emrine 100 milyon lira, Şanlıurfa Valiliği emrine de 50 milyon lira gönderildiği bilgisini veren Çiftçi, "Bu vesileyle afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadesini kullandı.

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde Ezine Çayı'ndan gelen çamurlu su, deniz yüzeyinin rengini değiştirdi. (AA)

        #gaziantep
        #Şanlıurfa
