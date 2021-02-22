Bakan Elvan: Esnafı yalnız bırakmayacağız

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ile toplantı yaptı. Bakan Elvan yaptığı açıklamada, "Esnaf kardeşlerimin sorunlarını en aza indirmek adına destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonra da esnafımızı yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.



Elvan açıklamasında "Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz." derken, . "TESK yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda esnafımızın sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini ele aldık. Sn. Bendevi Palandöken ve heyetine değerli fikirleri için teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar!" değerlendirmesinde bulundu.

— Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 22, 2021